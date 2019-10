Milan: via Giampaolo, c'è Pioli. Ma i tifosi già lo contestano

Si attende solo l’annuncio ufficiale per l’approdo di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il tecnico emiliano ha già incontrato i dirigenti rossoneri, Zvonimir Boban e Paolo Maldini, nella mattinata di martedì, dopo che lunedì sera era saltata la trattativa tra il Diavolo e Luciano Spalletti per il mancato accordo con l’Inter.

Pioli firmerà un contratto di due anni fino al 2021 e percepirà 1,5 milioni di euro circa all’anno: sarà annunciato nel pomeriggio. Marco Giampaolo intanto è già stato avvisato: il suo esonero sarà formalizzato nelle prossime ore.

Ma non tutti i tifosi del Milan sono contenti. Sul profilo Twitter della società rossonera sono centinaia i sostenitori che si lamentano della scelta, e sul social ha preso già quota l’hashtag #Pioliout, già entrato in tendenza.

Spopolano i meme ironici dedicati a Pioli, da molti non giudicato all’altezza, e sono tanti gli sfottò per il mancato ingaggio di Luciano Spalletti.

Questo il tenore dei commenti: “Giustamente per andare in serie B serviva l’esperto. Se nessuno può aiutarti, se non hai altri cui chiamare, potrai rivolegerti a lui”; “A sto punto preferivo Serse Cosmi”; “Il #Milan così come lo conosciamo è morto. Torneremo presto o tardi, però bisogna rendersi conto che adesso la grande società che eravamo non esiste più”.

“Ehi #Maldini sono contento che ti abbiano fischiato il giorno dell’addio, ci avevano visto lungo e non avrei mai immaginato di dirlo!”. “La scelta di Pioli rischia di essere l’ennesimo autogol. Sfumato Spalletti, si è virato su un allenatore attenzionato da Samp e Genoa: diversi esoneri alle spalle e molti piazzamenti a metà classifica. Meritiamo di meglio”, l’ambiente rossonero è in ebollizione.

SPORTAL.IT | 08-10-2019 12:26