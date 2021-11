Milan, Pioli finisce sotto processo: tifosi in fibrillazione

21-11-2021 08:52

Bello e perdente. Il Milan rimedia la prima sconfitta in serie A sul campo della Fiorentina al termine di una partita che qualcuno ha definito surreale. I rossoneri giocano bene ma finiscono sotto di tre gol dopo la prima ora di gioco, poi reagiscano con la doppietta di Ibrahimovic e infine un altro errore permette a Vlahovic di chiudere la contesa. Una gara dai mille volti nella quale la squadra di Stefano Pioli ha pagato a caro prezzo le assenze, soprattutto quello di Tomori al centro della difesa.

Milan: i segnali per il futuro

La sconfitta di Firenze viene letta in modi molto diversi dai fan rossoneri. Da una parte c’è chi crede che il rocambolesco ko sia solo casuale e che il Milan rimanga la favorita al titolo e chi invece mette in evidenza i problemi della squadra di Pioli. “Giocando così, vinciamo lo scudetto e lo dico post Fiorentina-Milan. O ci facciamo male da soli o con delle prodezze. Per il resto andiamo tre volte in più rispetto ad ogni avversario. Ma Tomori è imprescindibile”.

La fiducia nel tecnico è incrollabile per alcuni nonostante alcune scelte che hanno fatto discutere come quella di Gabbia al centro della difesa: “Romagnoli non era al meglio, il cambio di Kalulu invece penso sia conservativo in vista dell’Atletico. Fino a prova contraria solo Pioli sta tutta la settimana con i giocatori, quindi diamogli fiducia, piuttosto che fantastica sui cambi analizziamo la prestazione”.

Ma tra i tifosi c’è anche chi ha dei dubbi che la gara del Franchi mette ancora più in evidenza come la tendenza a subire troppi gol, i pochi ricambi in panchina e il problema infortuni che sembra colpire i rossoneri in maniera troppo frequente: “Una squadra da scudetto ha ricambi pari ai titolari in ogni ruolo e non è il nostro caso”, scrive Ale. Mentre Francesco commenta: “Per vincere loro scudetto devieni iniziare a incassare molti meno gol. Sinceramente, a parta la gara di ieri che è storia a sé, sono un po’ troppi”. E ancora: “Una squadra da scudetto deve avere uno staff medico adatto alla prima in classifica come l’Inter l’anno scorso e il Napoli quest’anno. Invece il nostro ne recupera uno e ne perde tre”.

