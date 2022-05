Milan, Pioli: "Finora siamo stati i migliori, dobbiamo finire il lavoro"

21-05-2022 15:38

Ecco le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della partita di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo, che per i rossoneri può valere il diciannovesimo scudetto, undici anni dopo il diciottesimo conquistato nel 2011.

“Siamo stati i migliori fino a oggi, sicuramente. Ma dobbiamo esserlo fino a domani. Abbiamo lavorato con serenità e attenzione. Non conta mai quello che hai fatto fino a ieri ma quello che farai fino a domani. Dobbiamo ancora finire il nostro lavoro. Cosa dico ai tifosi? Dico che sarà difficile. Ma insieme siamo più forti e domani abbiamo bisogno di tutti e tutto. Dei giocatori e dei tifosi, che saranno allo stadio e che non ci saranno. Rassicurazioni non ci sono. Devi dimostrare di essere meglio degli altri e finire il lavoro”.

“Se ci meritiamo lo scudetto? Risponderò domani, ma a oggi credo che siamo meritatamente primi. Per vincere domani dobbiamo giocare da Milan e non pensare che sarà una partita facile. È giusto che sia così: lo sport è competizione. Siamo primi e chi ha giocato contro di noi ha dato sempre il massimo. Il Sassuolo è la squadra che ha più qualità sulla trequarti offensiva, dovremo stare attenti e creare occasioni adatte alle nostre caratteristiche e qualità”.

