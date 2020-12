Milan, Pioli: "Inter avvantaggiata? Non ci penso"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo la partita vinta contro lo Sparta Praga e il primo posto nel girone H ha parlato della corsa scudetto: “L’Inter ha un vantaggio su di noi senza la Coppa? Non lo so, sinceramente non ho il tempo e la voglia di pensarci. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso, stringere i denti e pensare al Parma, che quando ha spazio è un avversario pericoloso quando può ripartire. Pensiamo alla prossima, facciamo bene fino a Natale e recuperiamo un po’ di energia. Le avversarie sono forti, la Juventus, il Napoli, la Roma, l’Inter, l’Atalanta che sta facendo anche quest’anno cose incredibili. Il nostro obiettivo è di migliorarsi dall’anno scorso e andare avanti nelle competizioni”.

Hauge sempre più in crescita: “Credo che la sua qualità migliore sia l’uno contro uno. Sprigiona più velocità palla al piede e credo debba un po’ alternare e qualche volta andare oltre il difensore perchè ha una velocità importante. Attaccare il difensore alle spalle lo costringe a fare delle scelte. Sono tante cose che può migliorare, stare meglio dentro la partita ma sta facendo cose importanti. Le qualità le avevamo viste, bravo il club a prenderlo”.

OMNISPORT | 10-12-2020 23:46