Milan, Pioli: "Lecce in fiducia. Ho chiesto alla squadra di dormire a Milanello perché..."

13-01-2023 21:55

Mialn atteso dalla delicata trasferta di Lecce: sabato sera, alle 18, rossoneri di scena al Via del Mare contro la formazione allenata da Baroni, imbattuta da cinque partite consecutive in campionato. Alla vigilia, a Milanello, dopo il doloroso ko in Coppa Italia contro il Torino, mister Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa.

“Ho visto volontà e determinazione negli occhi dei giocatori, nelle ultime partite non abbiamo raggiunto dei risultati che stavamo controllando. Ho visto voglia di fare qualcosa di più e di imparare dai nostri errori. Ho chiesto alla squadra di dormire a Milanello dopo la sconfitta con il Torino perché quando c’è qualcosa che non va fatico ad aspettare il giorno dopo, ho preferito spiegare subito le cose che dobbiamo fare meglio. Contro il Lecce sarà una partita molto difficile perché loro attraversano un momento in cui hanno molta fiducia, stanno bene in campo, mentalmente e fisicamente. Lorenzo Colombo? sta facendo molto bene, è giovane ma sta migliorando tanto e il Milan (proprietario del cartellino, ndr) lo sta seguendo con grande attenzione”.