Milan, Pioli: "Non abbiamo mai sofferto la loro pressione"

21-08-2022 23:32

Il Milan ha pareggiato nella seconda giornata di campionato in casa dell’Atalanta. Match terminato 1-1 a Bergamo con una buona prestazione dei rossoneri, come sottolineato da Stefano Pioli. “La nostra per me è stata una buona partita. Abbiamo concesso poco all’Atalanta – così il tecnico a Dazn -, ho visto un buono spirito di squadra e non abbiamo mai sofferto la loro pressione”.

“Dovevamo solo essere meno frenetici nel secondo tempo, mentre nel primo era giusto pressarli e provare a metterli in difficoltà sul ritmo, come abbiamo fatto – ha aggiunto Pioli -. È chiaro che siamo contenti solo quando usciamo vincitori, ma devo guardare alla prestazione e secondo me abbiamo fatto molto bene“.