11-01-2022 09:48

“AC Milan comunica che Fikayo Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni”. Breve nota del Milan che fa felice Pioli.

Il centrale inglese torna quindi a disposizione. Un ritorno fondamentale per il Milan che stava giocando in emergenza a livello difensivo. Mercoledì è in programma la sfida di Coppa Italia con il Genoa.

OMNISPORT