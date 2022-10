31-10-2022 10:17

Un disastro, la peggior prestazione del Milan, almeno in campionato. A Torino Pioli ha perso partita e bussola, scivolando al terzo posto e a sei lunghezze dal Napoli capolista. Il tecnico rossonero, spesso determinante con le sue scelte e col suo modo di preparare le partite, stavolta è sembrato spaesato a a sua volta. E i tifosi rossoneri lo mettono nel mirino. Sotto accusa le scelte del 1′ e del 46′, le sostituzioni, persino le dichiarazioni a fine gara.

Torino-Milan, gli errori di Pioli a inizio gara

Curiosa, anzitutto, la scelta di rinunciare a un faro del gioco, Bennacer. Insieme a Tonali, un giocatore capace di ispirare e dettare i tempi in mediana. Pioli s’è affidato a un ex, Pobega, con l’obiettivo di recuperare palloni in mediana e di lanciare subito le punte. Il giochetto ha funzionato per i primi cinque minuti, il tempo per Leao di mangiarsi due gol. Poi Juric ha preso le misure e il Toro non ha perso più palloni in zona pericolosa. Bennacer? Solo a 20′ dalla fine Pioli l’ha mandato in campo, con un Milan stravolto negli uomini e mai realmente in partita, neppure dopo il 2-1 di Messias.

Torino-Milan, Pioli nel mirino per i cambi

A proposito di sostituzioni, sconcertante – per certi versi – il trio di cambi effettuato dal tecnico rossonero dopo l’intervallo. Fuori Brahim e Leao, i due milanisti più in forma, oltre a Kalulu: dentro l’impalpabile Rebic, il sempre deludente De Ketelaere, il poco incisivo Dest. Risultato? Niente, o quasi. Il Toro è rimasto padrone della partita, a poco sono serviti i successivi innesti di Bennacer e Giroud. In molti invocavano Adli, uno dei pochi del Milan capaci di inventare o di illuminare l’azione con qualche giocata: Pioli l’ha lasciato in panca. Il tecnico ha dato l’impressione con le sue scelte di pensare più al Salisburgo che a raddrizzare il match col Toro.

Tifosi Milan scatenati, è processo a Pioli

Sui social è un fiorire di critiche all’allenatore. “Stavolta Pioli is not on fire”, scrivono in molti. “Leao, Bennacer e Diaz per come sta oggi non sono da togliere mai”, sottolinea Sandro. Ale Richy incalza: “Pioli ha sbagliato tutto. Non togli mai Leao, mai. Già contro il Monza si era capito che non possiamo fare a meno di Bennacer e a Torino entra per ultimo. Ok la Champions ma il campionato è un obiettivo più alla portata”. TheRipper è caustico: “Quest’anno Pioli delusione totale nella gestione e nelle scelte. Immaturo”. Mentre Alessandro bacchetta il lavoro sulle punizioni avversarie: “È da tre anni che il Milan prende gol su punizione, credo sia un problema ormai irrisolvibile a meno di innesti”.