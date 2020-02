Milan, plebiscito tifosi: L'hashtag è virale

La misura è colma. L’intervista di Boban alla Gazzetta ha avuto l’effetto di una bomba deflagrante sul popolo milanista. Passa quasi in secondo piano la partita di domani della squadra di Pioli contro il Genoa, la preoccupazione è tutta rivolta verso il futuro. Dopo le prime reazioni a caldo, il mondo dei social ha già deciso la propria posizione. Netta ed inequivocabile.

L’HASHTAG – Su twitter spopola l’hashtag #Gazidisout, diventato virale in poche ore. La maniera più netta per esprimere la vicinanza a Boban e Maldini e il pensiero sull’attuale proprietà.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni: “Altro che bufale giornalistiche…la guerra interna nella dirigenza del Milan è più viva che mai. Per ciò che vedo io vorrei che Boban e Maldini restassero…Gazidis sta facendo un pessimo lavoro e non sta dando nulla di buono. #GazidisOut” o anche: “Sfondiamo il Milan Twitter con #GazidisOut #ElliotOut”,

KARMA – C’è chi scrive: “Si chiama karma. Abbiamo lasciato il segno, il Milan degli olandesi e di Sacchi resterà per sempre nella storia, abbiamo vinto tanto, quello che si poteva vincere contro tutto e tutti. Adesso lo stiamo pagando. #GazidisOut”.

PLEBISCITO – Il coro dei tifosi è univoco: “Praticamente verranno silurati gli unici due che tengono veramente al Milan e cioè Maldini e Boban. Non vedo l’ora che se ne vada Gazidis.. #GazidisOut o anche: #Gazidisout ha dimostrato supponenza e assoluto distacco dalla realtà italiana e Rossonera aumentando i costi e abbassando i ricavi. Un fallimento totale finora (non chr quello sportivo sia molto meglio)”.

IL VASO – Il popolo rossonero è un fiume in piena: “A questo punto mi pare doveroso urlare #GazidisOut !!! Con Zorro e Paolo tutta la vita” e infine: “Boban ha aperto il vaso di Pandora. Ci ha messo la faccia e ha dimostrato di volere solo il bene del Milan. Le sue parole mettono Elliot alle strette: serve chiarezza al più presto. A giugno non possiamo permetterci di ricominciare ancora una volta da zero. #GazidisOut”.

