Milan, Pobega si ferma in rossonero. E rinnoverà il contratto

Dopo ben quattro prestiti, due in Serie B (tra le fola di Ternana e Pordenone) e altrettanti in Serie A (con Spezia e Torino), Tommaso Pobega è finalmente pronto a fermarsi alla casa base, il Milan. Secondo Sky Sport i tempi sono infatti maturi.

Non solo, nelle prossime ore è addirittura previsto il rinnovo contrattuale per il centrocampista triestino classe 1999 (che comunque scadrà il 30 giugno 2025). Un giocatore concreto per caratteristiche, in grado di interpretare indifferentemente sia il ruolo di mediano che di trequartista. Quest’anno, con la maglia del Torino, Tommaso Pobega si è messo particolarmente in luce alla corte di Ivan Juric, mettendo da parte 33 presenze, 4 reti e 1 assist in campionato.