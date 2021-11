Milan-Porto, Tomori: "Importante giocare questo tipo di partite"

03-11-2021 21:32

Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Amazon Prima dopo il pareggio 1-1 col Porto nella quarta giornata di Uefa Champions League. Queste le sue parole:

“Ci sono molte cose che potevamo fare meglio durante la partita. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà a trovare spazi e pressavano tanto. Nel secondo tempo siamo cresciuti e abbiamo avuto le nostre occasioni. Ad Anfield e contro l’Atletico abbiamo giocato ottime partite. C’è dispiacere per il risultato ma è importante giocare partite a questi livelli. Il derby è una grande partita per noi, per la nostra stagione e per i tifosi. Ora dobbiamo recuperare e cercare di ottenere i tre punti in un match così importante”.

OMNISPORT