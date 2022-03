Milan, pronto il rinnovo di contratto per Kalulu

13-03-2022 09:44

Il difensore del Milan Pierre Kalulu si è ormai affermato come una solidissima realtà a Milanello. Complice anche l’infortunio di Kjaer, il 21enne ex Lione sta trovando molto spazio coi rossoneri, risultando spesso decisivo anche sotto porta, come successo ieri sera con l’Empoli.

Dalle pagine della Gazzetta dello Sport si parla di un Milan già intenzionato a prolungare il contratto di Kalulu, arrivato quasi gratis nel 2020. Attualmente il suo contratto scade nel 2025, ma Maldini e Massara vorrebbero aumentarlo di un anno con adeguamento di stipendio.

OMNISPORT