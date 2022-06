Milan, proseguono le grandi manovre in difesa

12-06-2022 10:20

Il Milan, dopo la costituzione dell’asse tra il proprietario Cardinale e l’uomo mercato Paolo Maldini, può concentrarsi totalmente sulle trattative in essere. Quelle per la difesa sono le più complicate al momento, con obiettivi ambiziosi ma difficilmente raggiungibili.

Il Newcastle infatti, riporta il Corriere dello Sport, ha offerto ben 10 milioni in più rispetto ai rossoneri, e il Lille ha un forte potere su Botman per via del contratto che scadrà tra tre anni. Bremer è più vicino all’Inter, e dunque Maldini guarda a Pablo Marì, spagnolo classe 1993 che ha giocato una grande seconda parte di stagione all’Udinese, in prestito dai Gunners.

Costa cinque milioni, ma non è escluso che i Gunners accettino anche un prestito dato che nella prima parte della scorsa stagione all’Emirates ha giocato appena tre gare.

Parlando dei terzini invece, serve un’alternativa a Theo Hernandez, dato che dietro di lui c’è il vuoto. Secondo quanto scritto da calciostyle.it il Milan ha messo nel mirino Tom Alexandre Rothe, terzino classe 2004 del Borussia Dortmund.

