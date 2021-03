Milan, quando torna Ibrahimovic? Gli indizi dei controlli di oggi

Dal suo infortunio contro la Roma di Paulo Fonseca, all’interno dell’ambiente Milan si è sempre respirata un’aria preoccupata riguardo alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Gli infortuni muscolari, si sa, sono una faccenda molto delicata, soprattutto per un ragazzetto di 39 anni e 90 Kg di peso. Questo stop ha costretto il gigante di Rosenberg a saltare già due partite, contro Udinese ed Hellas Verona, prima di essere sottoposto, nella giornata di oggi, a nuovi controlli.

Ebbene, questi controlli effettuati oggi hanno rasserenato non poco tutto il mondo Milan, che non dovranno aspettare ancora molto prima di rivedere il proprio beniamino in campo. Le notizie che arrivano da Milanello parlano infatti di un recupero dalla lesione all’adduttore che sta guarendo più velocemente del previsto.

Ibrahimovic oggi si è allenato a Milanello proseguendo il suo percorso differenziato per recuperare al 100% dal suo problema muscolare. Il controllo medico a cui è stato sottoposto ogg ha dato esito positivo, e la situazione clinica di Ibrahimovic è in netto miglioramento, tanto che non è da escludere un ritorno in campo la prossima settimana nella gara di campionato contro la Fiorentina o addirittura nella sfida di ritorno degli ottavi di Europa League contro il Manchester United.

Senza ombra di dubbio, tuttavia, Zlatan sarà costretto a saltare ancora minimo 2 partite, ovvero la sfida di andata di Europa League contro lo United e lo scontro in Serie A col Napoli del grande amico Rino Gattuso, in programma domenica a San Siro. Un’assenza pesante, senza dubbio, anche se i rossoneri hanno dimostrato a Verona e in altre circostanze di poter ovviare alla mancanza di Ibra.

Per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, anche lui infortunato e sottoposto a controlli assieme a Ibra, il giocatore procede senza problemi con il suo programma di lavoro personalizzato e anche per lui non dovrebbe mancare molto prima del rientro in campo.

OMNISPORT | 08-03-2021 18:00