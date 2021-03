Napoli, Lorenzo il prolifico: Insigne è il re della Serie A nel 2021

Chiamatelo Lorenzo il prolifico, oltre che magnifico. Già perché nel 2021, Insigne è il giocatore che ha segnato di più in Serie A. Il capitano azzurro ha realizzato ben 8 gol dall’inizio del nuovo anno solare, alla pari di Cristiano Ronaldo e Luis Muriel. Contro l’Atalanta, la LuLa proverà almeno a eguagliarli(sia Lukaku che Lautaro sono gli unici a quota 7 reti).

Contro il Bologna, Insigne ha trascinato la squadra verso un successo importante, riscattando il deludente 3-3 contro il Sassuolo subìto all’ultimo minuto di gioco. La reazione dell’attaccante partenopeo dopo il rigore di Caputo è ormai alle spalle, con annesse critiche per presunte parole contro i compagni e Gattuso, smentite dall’agente in settimana.

Insigne ha risposto presente e adesso non vuole fermarsi. Nel 2020 ha messo a segno 10 gol, nel 2021 è a un passo dallo stesso score ma a marzo. Il Napoli avrà bisogno del capitano visto da gennaio in poi soprattutto adesso, con l’arrivo di 3 trasferte che incideranno molto sulla corsa Champions League(Milan, Juventus e Roma in 7 giorni).

C’è intanto una certezza, per Gattuso e per gli scommettitori: Insigne primo marcatore. In questa stagione, il 29enne di Frattamaggiore è il giocatore che ha segnato più volte il primo gol della partita, in addirittura 8 occasioni. Donnarumma, Szczesny e Pau Lopez sono avvisati.

Con la doppietta di ieri, Insigne ha scavalcato Edinson Cavani nella classifica dei marcatori azzurri in Serie A, diventando il 5° marcatore di sempre del club nella competizione. Sono 79 i gol del capitano, 78 quelli dell’uruguaiano. Ha inoltre eguagliato Antonio Vojak (103) in 6° posizione per numero di reti con i partenopei comprese le coppe.

OMNISPORT | 08-03-2021 12:18