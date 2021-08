Milan, quasi fatta per il rinnovo di Kessie

Dopo mesi di trattative, sembra che stia per arrivare la fumata bianca per il rinnovo di contratto dell’ivoriano Franck Kessie, che dunque continuerà ad essere un giocatore del Milan anche per il prossimo futuro. Il Presidente, come viene chiamato dai compagni dello spogliatoio, è atteso a Milano nei prossimi giorni per unirsi al resto del gruppo e firmare il contratto.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, Maldini avrebbe deciso di andare incontro alle esigenze del centrocampista, accontentando la sua richiesta di stipendio. Non saranno tuttavia 7 i milioni che percepirà il classe 1996, bensì 6 più 1 di bonus. Questo è l’ultimo aspetto che manca prima di firmare ma, secondo la Rosea, le parti sono ormai davvero vicine che a giorni potrebbe essere dato l’annuncio ufficiale.

OMNISPORT | 08-08-2021 16:39