Milan, quattro nomi per la difesa: ne arriverà uno

Avere certezze sul mercato è quasi impossibile, in particolare quando la data di chiusura di una sessione di trasferimenti si avvicina e per tradizione tutto diventa possibile.

In casa Milan, però, sembrano avere le idee abbastanza chiare sul profilo del difensore da mettere a disposizione di Stefano Pioli per completare la rosa nel reparto arretrato, condizionato dalle assenze di Romagnoli e Musacchio e dalla positività al Coronavirus di Duarte.

La volontà della società rossonera è quella di tesserare un giocatore che conosca già il campionato italiano. Per avervi già militato in passato o per farlo tuttora.

A poco più di dieci giorni dalla fine del mercato, allora, dirigenti e allenatore rossoneri sembrano aver trovato un’intesa su quattro nomi. A completare la difesa del Milan sarà uno tra Matija Nastasic, Nikola Milenkovic, German Pezzella e Antonio Rüdiger, in rigoroso ordine di possibilità.

Il tedesco è infatti l’ultimo ingresso tra i sogni rossoneri, ma rischia di restare tale a causa dell’ingaggio molto elevato, pari a 4,5 milioni di euro netti a stagione, troppi nonostante la società abbia alzato l’asticella sul mercato per rendere più forte la rosa al fine di centrare l’obiettivo del ritorno in Champions League nel 2021 dopo otto anni di assenza.

Il Chelsea non ritiene incedibile Rudiger, ma l’ex romanista, in giallorosso dal al, non sembra disposto ad abbassarsi l’ingaggio.

Ecco allora che l’apertura dello Schalke 04 al prestito di Nastasic potrebbe essere arrivata al punto giusto: il serbo conosce la Serie A per aver militato nella Fiorentina nella stagione 2011-2012, prima di passare al Manchester City, ma in casa rossonera non sono convinti al 100%, in quanto il giocatore è reduce da un infortunio e non gioca una partita ufficiale da maggio. Non l’ideale per un profilo che dovrebbe essere pronto subito dal momento che gli unici centrali a disposizione di Pioli sono attualmente Gabbia e Kjaer.

In verità a frenare il Milan è il sogno di arrivare a uno dei primi due obiettivi, ex giocatori di Pioli alla Fiorentina: Nikola Milenkovic e German Pezzella. Il primo è valutato 40 milioni dai viola, il doppio rispetto alla stima che ne fa il Milan, mentre l’argentino, capitano dei gigliati, è ritenuto un punto fermo dai toscani. I rossoneri però si riservano la possibilità di tentare un ultmo assalto in extremis…



OMNISPORT | 26-09-2020 11:58