Mercato Milan: tante opzioni per l'ultimo colpo

Il Milan sta girando a mille. In campo, la squadra di Stefano Pioli vince e convince. Manca ancora solo un tassello: un difensore per completare il pacchetto difensivo. Paolo Maldini è al lavoro per fare la scelta giusta.

Tanti i profili che il Diavolo starebbe seguendo. Si parte da Nikola Milenkovic, difensore di 22 anni, in forza alla Fiorentina. Piacerebbe molto anche un altro 22enne: Kristoffer Ajer, norvegese di proprietà del Celtic.

Paolo Maldini, punto di riferimento, in casa Milan, per le questioni di mercato, è stato chiaro: “Ajer e Milenkovic? Direi che non sono questi i nomi. Ce ne sono anche altri, questi fanno parte dei nomi però se devo essere sincero non sono in questo momento i nomi su cui stiamo lavorando”.

Un modo per depistare i media? Potrebbe essere. Secondo Sky Sport, in pole position ci sarebbe Matija Nastasić, ex difensore della Fiorentina ora di proprietà dello Schalke 04 (accostato anche alla Lazio). Da non escludere che il Diavolo tenti la soluzione del prestito con diritto di riscatto.

Ci sarebbe anche un’idea “italiana”. I rossoneri starebbero, infatti, provando a cercare un giocatore italiano, così da aumentare il numero di azzurri in rosa. Tra i nomi fatti, anche quello di Daniele Rugani (già “vicino” al Milan in passato).

La sensazione è che, nei prossimi giorni, il Milan farà la sua scelta, così da consegnare a Stefano Pioli il difensore che va cercando da tempo. L’ultimo colpo di un mercato decisamente importante e che ha rilanciato il Milan.

Sul fronte cessioni, si attendono novità soprattutto sul fronte Paquetà. Il brasiliano non rientra nei piani del club rossonero. Si cerca una sistemazione “definitiva”. Diversi i club che si sarebbero fatti avanti. Il Lione sarebbe ancora in pole position.

OMNISPORT | 22-09-2020 09:58