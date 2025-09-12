Milan, Rabiot sorprende Allegri: una novità sul francese può spingere il tecnico a cambiare modulo

Il centrocampista è molto più avanti sul piano della condizione atletica di quanto si aspettasse l’allenatore e il suo staff: potrebbe partire titolare al posto di Pulisic

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Corre più del previsto, Adrien Rabiot: i primi test fisici tenuti dallo staff del Milan hanno evidenziato una ottima condizione atletica da parte del centrocampista francese. Allegri potrebbe schierarlo titolare contro il Bologna cambiando modulo: Christian Pulisic può finire in panchina.

Milan, Rabiot sorprende Allegri

Che Adrien Rabiot avesse voglia di Milan e di tornare a lavorare con Massimiliano Allegri era chiaro sin da quando il nome del centrocampista è stato accostato ai rossoneri, durante la parte finale del calciomercato estivo. Quando è sbarcato a Milanello, però, nessuno pensava che il francese fosse già pronto per scendere in campo.

I test fisici effettuati ieri dallo staff di Allegri hanno infatti evidenziato una condizione atletica migliore del previsto per Rabiot, che non gioca una gara ufficiale dal 15 agosto (sconfitta del Marsiglia a Rennes, 2-0).

Rabiot subito titolare col Bologna

Il francese dunque si candida da subito a un posto da titolare nella delicata sfida contro il Bologna: d’altra parte, nonostante un mercato che ha arricchito (fin troppo) il centrocampo del Milan, a oggi nessuno dei giocatori a disposizione di Allegri in quel reparto presenta le caratteristiche di Rabiot.

Il Milan abbonda di palleggiatori (Modric, Ricci, Jashari), ha un interditore puro come Fofana e un incursore come Loftus-Cheek, ma manca di un interno in grado di risalire il campo palla al piede, fondamentale per una squadra come quella di Allegri che – per ora – ha scelto un baricentro piuttosto basso. Rabiot colma quel vuoto e sta bene: due ragioni per cui Allegri potrebbe lanciarlo dal 1’ contro il Bologna.

Cambio di modulo e Pulisic in panchina

Ma chi uscirà dalla formazione del Milan? Come detto il centrocampo, nonostante l’infortunio di Jashari, abbonda di candidati a un posto da titolare: con Modric e Fofana intoccabili, il ballottaggio è con Loftus-Cheek, giocatore a cui però Allegri non vuole rinunciare per fisicità e capacità di inserirsi in area di rigore.

Non è dunque da escludere che il tecnico rossonero cambi modulo, passando dal 3-5-2 al 3-5-1-1, con Rabiot in mediana e Loftus-Cheek avanzato nel ruolo di trequartista di inserimento alle spalle di Gimenez. In panchina in questo caso finirebbe Christian Pulisic, non al top della condizione dopo gli impegni in nazionale e che nella vittoria di Lecce ha già mostrato di poter fare la differenza da subentrato. Ad Allegri resta ancora tempo per decidere, così come a Rabiot per convincerlo a dargli immediatamente la possibilità di prendersi il Milan.