Milan, Raiola fa il punto su Ibrahimovic, Romagnoli e Donnarumma

18-11-2021 16:56

Mino Raiola ha fatto visita a casa Milan per discutere sul rinnovo di Ibrahimovic e Romagnoli. Il procuratore ha parlato anche del suo assistito Gigio Donnarumma, non felicissimo al Psg a causa del poco spazio che sta trovando in campo.

Milan, Raiola si esprime sul futuro di Ibrahimovic

C’era attesa di capire il futuro di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022. Mino Raiola è stato di poche parole: “Rinnovo? Tutto è possibile. Ibrahimovic sta bene e vuole andare al Mondiale? Questo sicuro, lui è sempre uguale”.

Donnarumma, Raiola non si pente del Psg

Mino Raiola si è dilungato maggiormente sui casi Donnarumma e Bernardeschi. Il portiere dell’Italia non è entusiasta al Psg: “Per lui è una fase nuova, ma non particolare. Non credo sia disturbato dalla situazione con Navas. Ho sempre detto che non ci sono problemi e non ce ne saranno. Con il Milan non ho parlato di lui. Non ho portato via nessuno, non faccio l’autista ma faccio sempre gli interessi dei miei calciatori. Non sono pentito di niente”.

Tema calco anche quello del centrocampista della Juventus Bernardeschi, che ha preferito mollare Raiola per affidarsi a Pastorello. Il procuratore di Nocera Inferiore fa mea culpa e ammette: “Se perdo un giocatore è colpa mia, ma sono sempre liberi di farlo e mai prigionieri. Gli auguro tutto il bene”.

Milan, caso Romagnoli: il punto di Raiola

Raiola ha chiuso l’intervista con i giornalisti toccando la questione rinnovo di Romagnoli: “L’incontro è andato bene, è stato cortese come sempre e tranquillo – le sue parole – Non parlo delle trattative, ne stiamo discutendo e vedremo cosa succede. Se lui vuole rimanere al Milan? Vuole, può e tutto è possibile. Le domande sull’ingaggio sono un po’ impertinenti, della trattativa non parlo ma la faccio con il club”.

