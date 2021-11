Incontro Juventus-Raiola, la grande paura dei tifosi bianconeri 

18-11-2021 12:41

Dopo l’incontro con i dirigenti del Milan per parlare del rinnovo di contratto di Alessio Romagnoli, Mino Raiola dovrebbe avere un meeting con quelli della Juventus, secondo quanto riferito anche dal giornalista Rai Paolo Paganini.

Raiola incontrerà la Juventus

“Mi giungono news sul fatto che, dopo l’incontro di oggi con il Milan per parlare di Romagnoli e Ibrahimovic (ma non trattava da solo?!) è previsto un incontro di Raiola anche a casa Juventus – scrive il giornalista – . Ci sono un po’ di situazioni in ballo…”. Tra queste quella che preoccupa di più i tifosi della Juventus riguarda Matthijs De Ligt, difensore che Max Allegri non ritiene ancora pronto per recitare un ruolo da “titolarissimo” nella sua Juventus.

Il problema è che l’olandese ex Ajax ha un contratto in scadenza nel 2024 e tramite Raiola potrebbe chiedere alla Juventus di essere ceduto la prossima estate. Secondo alcuni tifosi, più che al possibile ingaggio di Paul Pogba – altro assistito di Raiola e sogno proibito dei supporter bianconeri – il procuratore incontrerà la Juve proprio per chiedere la cessione di De Ligt.

I tifosi temono l’addio di De Ligt e l’arrivo di Romagnoli

“Speriamo parlino di Pogba, ma ho paura che sia più facile che voglia vendere De Ligt”, scrive Ivan su Twitter. “De Ligt via? O è il caso di lasciare spazio ai sogni in ‘francese’?”, domanda Cesare. Per Jan Raiola potrebbe avere un piano più ampio che coinvolge anche il Milan: “Vuoi vedere che ha incontrato il Milan e poi la Juve perché vuole portare Romagnoli in bianconero e permettere così la cessione di De Ligt?”.

E proprio un’operazione del genere rappresenta la più grande paura degli juventini: “Dopo aver preso Kean per Ronaldo, cedere De Ligt e sostituirlo con Romagnoli sarebbe un altro clamoroso autogol”, il commento di Luca.

