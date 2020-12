Milan: Raiola mette in dubbio il futuro di Donnarumma

Mino Raiola è abituato a lanciare bombe di mercato. In una lunga intervista a “Tuttosport” senza troppi giri di parole l’agente ha lanciato un’indiscrezione sul futuro del portiere del Milan, Gigio Donnarumma.

Il numero 99 del Milan, spiega Raiola, non ha ancora rinnovato l’ingaggio – in scadenza – con i rossoneri. Il giocatore classe ’99 ha un contratto in scadenza quest’estate ma non ha mai nascosto la sua volontà di rimanere a Milano.

Eppure c’è prima da risolvere la questione contratto: “Al momento è del Milan, poi si vedrà. Rischio divorzio? Di sicuro c’è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa e sono in tanti ad informarsi su di lui. Però mi fermo qui. Non voglio che diventi un rinnovo mediatico come in passato”.

