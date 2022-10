19-10-2022 11:47

Ancora una volta un calciatore è vittima di una rapina. Questa volta la sventura capita a Theo Hernandez. Una banda di malviventi ha fatto irruzione nella sua casa a Cassano Magnago, in provincia di Varese. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri intorno alle ore 21.

Terrore Theo Hernandez: compagna e figlio erano in casa

La vicenda di Theo Hernandez però assume connotati decisamente più pericolosi. Non si tratta infatti solo di un furto, quando infatti i malviventi hanno fatto irruzione nella sua casa il giocatore non era presente, ma lo erano la compagna Zoe Cristofoli ed il figlio della coppia, Theo Junior, che ha soli sei mesi. Un momento di shock e di comprensibile paura per il calciatore e la sua famiglia che si sono trovati a vivere una situazione molto pericolosa.

Rapinato Hernandez: al via le indagine

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo di rapinatori sarebbe riuscito a portare via una refurtiva molto cospicua dalla casa del calciatore del Milan. Le indagini da parte delle forze dell’ordine sono già cominciate e saranno di grande aiuto sia le telecamere di sorveglianza presenti all’interno della causa sia la ricostruzione fornita dalla compagna del calciatore.

Tentata rapina a Di Maria: il precedente

Soltanto qualche settimana fa, era stato un altro calciatore ma della Juventus a finire nel mirino dei rapinatori con la polizia che era riuscita a sventare una rapina nella casa di Angel Di Maria, quando una banda di malviventi aveva provato ad accedere alla sua situazione. Uno dei rapinatori è stato anche arrestato dopo un inseguimento da parte della polizia. Anche in quel caso il tentativo di effrazione è avvenuto mentre il calciatore era in casa in compagnia del compagno di squadra Dusan Vlahovic.