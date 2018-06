Milan, ribaltone per spiazzare l'Uefa: nuovo socio segreto

Il Milan si prepara in vista della sentenza Uefa del 19 giugno sul fair play finanziario. Secondo quanto riporta la Repubblica, il viaggio della scorsa settimana a Milano di Yonghong Li avrebbe dato i suoi frutti: il patron del Milan avrebbe trovato un socio di minoranza in grado di garantire una copertura finanziaria di 100-150 milioni di euro, per poi prendere il controllo della totalità del paccchetto azionario.

Le indiscrezioni sussurrano di un imprenditore italiano (Riccardo Silva ed Enrico Preziosi hanno smentito) dal nome per ora ancora segreto, le cui garanzie economiche verranno confermate all'Uefa per dimostrare la solidità finanziaria della società. Il club ha avuto già un contatto con una banca specializzata per concedere una fideiussione in vista dell'ingresso nel Milan del nuovo socio.

Se tutto questo non basterà a convincere la Camera giudicante il 19 giugno, il Milan potrà fare ricorso al Tas di Losanna con udienza entro il 29 giugno e sentenza da ottenere entro i primi di luglio. In caso di riabilitazione, la Federazione Europea muterebbe la sentenza dall'esclusione dalle coppe in sanzioni economiche o di mercato.

Yonghong Li ha fretta perché, entro fine giugno, dovrà versare altri 30 milioni di capitale nelle casse della società di Via Aldo Rossi ed il nuovo socio, cui è stato promesso di diventare azionista di maggioranza della società rossonera entro un tempo prestabilito, potrebbe già partecipare al conferimento in qualche forma.

"Dimostreremo alla camera di giudizio la certezza dello scenario che attende il Milan – così Fassone -. Sull'aumento di capitale, sarà intorno ai 40 milioni: i 10 che sono arrivati più 30. La parte più complicata di rifinanziamento è quella della holding, le informazioni che ho io sono tali per cui non è da prevedere una accelerazione a brevissimo. Per quanto invece riguarda il rifinanziamento del debito con Elliott, è una cosa più semplice, quando ci sarà una schiarita sulla holding sarà abbastanza rapido".

