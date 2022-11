Non se ne vuole andare e un po’ staccarci dal suo estro, dalla sua inimitabile intelligenza abbinata a una creatività esagerata, si rivelerebbe difficile anche per gli estimatori, i critici, gli opinionisti che hanno goduto del suo talento. Zlatan Ibrahimovic, il suo ritiro, sono concetti incompatibile almeno al momento. E quanto avvenuto a margine di Milan-Salisburgo ne è una discreta dimostrazione, compatibilmente con il suo stile.

Al termine della partita di Champions League, vinta per 4-0 dal Milan contro il Salisburgo, le telecamere di Prime Video si sono soffermate catturato uno sfogo di Ibrahimovic in panchina:

“E non andare in giro a parlare che io non gioco – dice l’attaccante svedese -. non devi parlare! Se non l’hai sentito da me non devi parlare!”. Secondo la ricostruzione relativo al fatore scatenante sarebbe da attribuire a una narrazione che vorrebbe imminente il suo addio al calcio giocato, un capitolo che Ibra – scrittore assai prolifico – non ha ancora deciso di stendere nella sua biografia.