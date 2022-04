Milan, Ronaldinho: Ibra fenomeno, Maldini Presidente della Repubblica

12-04-2022 18:31

A Sportmediaset, Ronaldinho ha elogiato Zlatan Ibrahimovic: “È un fenomeno, alla sua età è ancora meglio di diversi giovani. Può giocare fino a 50 anni, la qualità non gli manca e fisicamente sta al top”.

Per il brasiliano, il Milan può vincere lo scudetto: “Sono sulla giusta strada, spero possano tornare a conquistare il titolo dopo tanto tempo. Maldini? È stato uno dei più grandi che abbia mai visto, ci ho giocato contro e insieme. Sono un suo grande tifoso, potrebbe anche fare il Presidente della Repubblica. È un fenomeno”.

Infine, Ronaldinho ha parlato del Mondiale in Qatar: “Il Brasile ha molte possibilità di vincere. È forte, ha un allenatore bravo e i calciatori giocano insieme da diverso tempo. Neymar è uno dei migliori al mondo poi, può fare la differenza. Credo si trovi bene a giocare con la Seleçao, gli dà la possibilità di giocare sciolto. Arriverà in Qatar in un ottimo momento della sua vita e della sua carriera per poter scrivere la storia e vincere il Mondiale. L’Italia? È una sorpresa molto grande, un peccato, davvero. Un Mondiale senza Italia è come se mancasse qualcosa”.

OMNISPORT