Milan, Saelemaekers racconta i propri compagni di squadra

Uno di giocatori rossoneri più positivi dell’ultima stagione è stato Alexis Saelemaekers, molto utilizzato da Stefano Pioli e con margini di miglioramento importanti soprattutto dal punto di vista della quantità di gol e assist. Intervistato da Eleven Sport Belgio, ha espresso diverse considerazioni sui propri compagni di squadra.

Il compagno più talentuoso:

“Rafael Leao. Gli ho già detto più volte che, se vuole, può vincere il pallone d’oro”.

Il compagno che si allena meglio:

“Zlatan Ibrahimovic, senza ombra di dubbio. È impressionante. Non importa se in campo o in palestra, dà sempre il cento per cento, Anche Theo è uno che di dà dentro parecchio”.

Il compagno che balla peggio:

“Stavo per dire, senza esitazioni, Gigio Donnarumma, ma è andato via. Però posso dirvi di non aver mai visto uno che balla così male. Adesso direi che il peggiore è Calabria”.

Il suo migliore amico nello spogliatoio:

“Ne ho tanti, ma se devo fare dei nomi direi Theo Hernandez e Olivier Giroud”.

OMNISPORT | 20-08-2021 18:00