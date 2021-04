Milan, San Siro è 'nemico': sei partite senza vittorie in casa

Un pareggio, quello arrivato contro la Sampdoria, che ha un sapore molto amaro per il Milan. Con una vittoria il Diavolo avrebbe messo pressione all’Inter, mentre così le ha spalancato le porte della fuga-Scudetto.

“E’ l’Inter che ha nelle proprie mani lo scudetto. Solamente l’Inter può perderlo”

Stefano Pioli ha parlato così dopo la partita contro la Sampdoria. Una dichiarazione che sa di resa. Adesso il Milan dovrà guardarsi non solo avanti, ma anche dietro, con tutte le concorrenti per la Champions League che salgono a tutta velocità.

Il passo falso del Milan ha però anche una motivazione: la mancanza di risultati tra le mura amiche di San Siro. La squadra rossonera infatti non ha vinto alcuna delle ultime sei partite casalinghe in tutte le competizioni (3N, 3P): non accadeva dal dicembre 2013 con Massimiliano Allegri alla guida.

Secondo Stefano Pioli si tratta però di una concomitanza casuale di fattori. Anche perché, senza pubblico, ormai non c’è più molta differenza tra giocare in casa e fuori casa.

“Oggi è stato cosi, non è una cosa generale perché ad esempio col Manchester United in casa abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, ma oggi non ci siamo riusciti e l’abbiamo pagato a caro prezzo perché non abbiamo vinto”.

Ovviamente il calo del Milan è generale, a prescindere da San Siro. La squadra si è inceppata nelle sue azioni offensive ed ha cominciato anche a subire goal come mai: un solo clean sheet nelle ultime 8 partite di Serie A per il Milan: i rossoneri ne avevano ottenuti 4 nelle precedenti 8.

Ieri qualche sperimento di formazione per Pioli, un errore di Theo Hernandez, come sempre qualche infortunio di troppo ed il gioco è fatto. Un momento anche parecchio sfortunato per il Milan, che si appella anche alla dea bendata in questa parte finale di stagione.

Prossima settimana il Milan giocherà in trasferta contro il Parma e, visto quanto succede nelle ultime settimane, è una buona notizia per Stefano Pioli, che potrebbe sùbito cambiare marcia e riprendere a vincere per restare incollato al secondo posto e mettere anche pressione all’Inter.

OMNISPORT | 04-04-2021 15:28