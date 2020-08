Milan, scambio col Benfica scatena l'ironia dei tifosi

Anche se Ralf Rangnick non è più sbarcato a Milanello, il Milan della prossima stagione continuerà ad avere un impronta giovane, soprattutto a centrocampo. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Florentino Luis, 21enne mediano del Benfica che nella scorsa stagione ha trovato spesso spazio nell’undici titolare della squadra di Lisbona, disputando anche due gare in Champions League.

Florentino Luis nel mirino del Milan

Giovane e di talento, Florentino Luis è il profilo perfetto per il Milan che potrebbe arrivare ad acquistarlo scambiandolo per un giocatore che da tempo non rientra più nei piani rossoneri: Alen Halilovic.

Il 24enne croato è ancora tesserato per il Milan – ha un contratto in scadenza nel 2021 e nella scorsa stagione è stato girato in prestito all’Herenveen – ma la dirigenza rossonera è intenzionata a liberarsene in questo calciomercato estivo e l’idea di inserirlo nella trattativa per Florentino Luis sta prendendo corpo, anche perché il club lusitano appare interessato ad Halilovic.

L’ironia dei tifosi su Halilovic

Per i tifosi rossoneri, però, l’ipotesi che Halilovic possa tornare utile alla campagna acquisti del Milan suona poco concreta. “Il Benfica ha messo gli occhi su Halilovic? Dovrebbe mettere gli occhiali!”, ironizza Vincenzo su una delle pagine Facebook dedicate al tifo milanista.

“A questo punto se non si dovesse quagliare con l’acquisto di Bakayoko, si potrebbe davvero fare un’operazione simile a quella di Leão, ossia dare come contropartita tecnica Halilovic e prendere Florentino”, scrive Daniele.

Ma Michele lo stronca: “Halilovic lo cambi al massimo con una Panda 30 dell’84…”. Anche Elia non crede che l’affare sia possibile: “Mi ero dimenticato dell’esistenza del messi croato, quanto potrà valere? 500mila euro?”. “Che dire – conclude Christian – Halilovic è stato proprio l’affare del secolo per il Milan”.

SPORTEVAI | 21-08-2020 11:36