Milan, Scaroni fissa l'obiettivo e va in pressing sugli stadi

Il presidente del Milan Paolo Scaroni a Rete 4 ha rilanciato sull’apertura degli stadi: “Desidero che gli stadi vengano riempiti al 100% o almeno al 75%, perché per noi è un danno economico importante. Sono fiducioso che il governo accetti il nostro grido di dolore e che accetti l’idea di avere degli stadi più pieni di quello che sono oggi”.

“In Inghilterra sono pieni al 100%, in Austria sono pieni al 100%, in Francia sono al 100%, in Spagna sono al 100%, quindi abbiamo degli esempi che dobbiamo seguire”.

Sugli obiettivi dei rossoneri di quest’anno: “Io sono un uomo di business quindi non mi faccio né speranze né illusioni, io faccio budget. Nel nostro budget noi ci aspettiamo che il Milan arrivi almeno quarto, in Champions. Questo è il nostro obiettivo. Poi certo, tutto quello che c’è di più siamo ben contenti”.

OMNISPORT | 20-09-2021 19:39