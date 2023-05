Milan, Scaroni: "Soddisfatto dei risultati sportivi"

Il presidente rossonero: "Sono diventato presidente nel 2018 e abbiamo fatto una progressione veramente fantastica".

01-05-2023 09:57

A Radio Anch’io Sport, il presidente del Milan Paolo Scaroni si è detto soddisfatto di questi anni alla guida del club: “Sono diventato presidente del Milan nel 2018 e abbiamo fatto una progressione veramente fantastica. Siamo arrivati in Europa League nel 2019-20, in Champions League nel 2020-21, la scorsa stagione abbiamo vinto il campionato e ora, dopo tanti anni, siamo in semifinale di Champions”.

“Possiamo essere molto soddisfatti dei risultati sportivi – continua Scaroni -, ma anche dei risultati economici che cominciano a darci anche soddisfazioni. Sono dell’idea che se non si ottengono risultati economici, è difficile poi raggiungere quelli sportivi. Così l’obiettivo di quest’anno è di “avere un bilancio in attivo”. Ci è aumentato molto il fatturato, supereremo i 350 milioni. I nostri ricavi crescono, spero proprio sia l’anno in cui le nostre cifre saranno positive. L’ultima volta che il Milan ha avuto un risultato positivo è stato il 2006, veramente molti anni fa”.