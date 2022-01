Milan, si accelera per un difensore: il sì in settimana

12-01-2022 14:08

Il Milan è a caccia di un difensore centrale per rinforzare il proprio organico. Mentre la squadra di prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Genoa, si lavora al mercato.

Difesa, per il Milan l’uomo è Eric Bailly

Stando alle ultime e secondo quanto racconta “Gazzetta Dello Sport” nelle ultime ore ci sarebbe stata una netta accelerazione per Eric Bailly. Il difensore centrale sarebbe perfetto sia a livello tecnico sia per la natura dell’accordo economico.

Il giocatore, Nazionale ivoriana è impegnato attualmente in Coppa D’Africa (vinta nel 2015). Di proprietà del Manchester United, con cui ha un contratto fino al 2024, è stato acquistato nel 2016, dal Villarreal per 40 milioni di euro.

Milan, l’affare è quasi fatto per la difesa

La trattativa con la dirigenza inglese è stata aperta ma ancora non del tutto conclusa. Si starebbe lavorando al prestito ma vanno definiti i dettagli economici e i termini dell’eventuale riscatto. Il giocatore si sarebbe detto favorevole e se la trattativa andasse in porto già in settimana potrebbe arrivare la firma.

Milan, se arriva Bailly qualcuno va via

Con l’acquisto di un difensore centrale qualcun altro potrebbe partire dal Milan. Il primo indiziato è Matteo Gabbia che potrebbe andare alla Sampdoria o al Cagliari. Per ora si tratta solo di ipotesi visto che prima di perdere un giocatore Pioli vuole avere certezze importanti in entrata. Alternative a Bailly anche Nathan Ake del Manchester City ma troppo costoso. Stesso discorso per Abdou Diallo. Si pensa in alternativa l’olandese Sven Botman del Lilla.

