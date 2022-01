Parte il derby di mercato tra Inter e Milan per l'attaccante

11-01-2022 13:09

Nel primo weekend di febbraio, probabilmente sabato 5 (le date non sono ancora fissate) andrà in scena, per la ventiquattresima giornata di Serie A, il derby della Madonnina tra Inter e Milan, che verosimilmente sarà decisivo per la conquista dello scudetto. In attesa di quella partita, i nerazzurri giocheranno in casa con l’Atalanta e in trasferta col Venezia, e hanno anche sub judice il match col Bologna, mentre i rossoneri avranno due partite casalinghe contro Spezia e Juventus.

Inter-Milan, è partito il derby per Alvarez

Se nella classifica del campionato le due squadre milanesi sono separate da un solo punto, la battaglia sta per scoppiare anche per un obiettivo di mercato, che però entrambi i club puntano ad accaparrarsi non adesso, nella sessione invernale, ma a giugno. L’obiettivo in questione è Julian Alvarez, 21enne attaccante argentino del River Plate quotato 20 milioni, che con la nazionale albiceleste ha già vinto la Copa America la scorsa estate e che è da tempo nel mirino dell’Inter. I nerazzurri, come riporta corriere.it, anche in questo caso sono in leggero vantaggio sul Milan, ma come in campionato le cose possono cambiare da un momento all’altro.

Mercato di gennaio, l’Inter punta sui rinnovi

Per quanto riguarda il mercato di gennaio, i campioni d’Italia stanno finalmente arrivando alla conclusione positiva della telenovela per il rinnovo di Brozovic, il cui staff chiede 8 milioni contro i 6 offerti dal club, e una soluzione di compromesso sembra prossima. Più incerta la situazione di Pulisic, che vuole un triennale ma per questo suscita perplessità nella dirigenza nerazzurra. Il presidente Zhang è a Milano e vi resterà fino a fine mese per risolvere entrambe le questioni. Infine, per quanto riguarda le trattative con altre squadre, se non ci saranno uscite non ci saranno entrate, visto che oltretutto la squadra sta dando dimostrazioni a ripetizione di grande efficacia.

Mercato di gennaio, il Milan necessita di un difensore

Il Milan invece deve trovare un difensore che rimpiazzi l’infortunato Kjaer: per Botman il Lille ha sparato una cifra pazzesca di 35 milioni, tuttavia nell’agenda di Maldini ci sono anche Sarr del Chelsea, Aké del City e Bailly del Manchester United. Ma anche i rossoneri hanno come priorità della sessione invernale i rinnovi, in particolare dei proprio giovani: Leao, Theo Hernandez e Bennacer sono a buon punto per prolungare dal 2024 al 2026.

