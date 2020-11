Milan, si complica la situazione: dopo Pioli positivo Murelli

Anche Giacomo Murelli, vice di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, è risultato positivo al tampone: a dare l’annuncio è stata la stessa società che ha seguito la linea adottata per il tecnico e per i giocatori che hanno ricevuto una simile notizia. Per la società rossonera si prospetta una soluzione estemporanea, che mai si era presentata dall’inizio della stagione in corso.

La nota ufficiale del Milan: Murelli positivo

“AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio”, si legge nella nota del club pubblicata sul sito.

Percorso complicato, in casa Milan

Il coronavirus complica la situazione in casa Milan a pochi giorni dalla trasferta di domenica a Napoli. Adesso resta da capire chi andrà in panchina e come verrà organizzata da questo pomeriggio la gestione degli allenamenti a Milanello con i collaboratori tecnici, Daniele Bonera (che da poco ha superato il Master Uefa Pro) e Davide Lucarelli.

VIRGILIO SPORT | 17-11-2020 10:20