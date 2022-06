Milan, si lavora al rinnovo di Kakulu: il difensore desidera rimanere

09-06-2022 13:21

Una delle più belle rivelazioni di questa stagione del Milan è stato senza dubbio Pierre Kalulu. Il giovane difensore centrale si è fatto trovare prontissimo nel momento in cui è stato chiamato seriamente in causa, sostituendo il danese Simon Kjaer dopo il suo brutto infortunio al crociato contro la Salernitana.

Con Tomori ha formato una coppia difensiva davvero solida, che ha contribuito non poco al successo in campionato. Proprio per questo ora il Milan desidera rinnovargli il contratto, desiderio che, stando alle parole del diretto interessato a Telefoot, è reciproco:

“CI sono colloqui in corso per rinnovare il mio accordo con la società con i miei rappresentanti. Quando si è in una squadra vincente, si vuole assolutamente restarci”.

