MIlan, si punta Allan Saint-Maximin

Secondo Teamtalk il Newcastle è pronto a provarsi dell’esterno francese, il Milan di Maldini e Massara seguono gli sviluppi con interesse

17-04-2023 11:21

Secondo quanto riportato da Teamtalk il Newcastle non rinnoverà il contratto ad Allan Saint-Maximin. L’esterno francese, classe 1997, ha il contratto che terminerà con la squadra di Premier League inglese il 30 giugno del 2026. Su di lui c’è l’interesse del club rossonero del Milan.

La coppia di mercato Maldini-Massara seguono, da tempo, con interesse il giocatore francese e, sempre secondo Teamtalk, i dirigenti del club inglese sono pronti ad ascoltare ogni proposta per la cessione del giocatore. Ad oggi Allan Saint-Maximin, ex Nizza, ha trovato una rete e cinque assist in 20 partite in Premier League.