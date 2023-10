Milan, Sportiello si ferma: per i rossoneri emergenza portiere contro la Juventus

Maignan è squalificato e la sua riserva ha accusato un problema muscolare: nella gara con i bianconeri sarà il 40enne Mirante a difendere la porta della squadra di Pioli

19-10-2023 15:52

Emergenza portiere per il Milan nella prossima partita contro la Juventus: Marco Sportiello, riserva dello squalificato Mike Maignan, si è fermato per un infortunio in allenamento e non potrà scendere in campo contro i bianconeri. A difendere la porta milanista sarà il 40enne Antonio Mirante.

Emergenza portieri: Milan senza Maignan e Sportiello

Chissà se Olivier Giroud ha voglia di indossare nuovamente i guanti da portiere e piazzarsi tra i pali del Milan anche nella partita con la Juventus… Alla ripresa degli allenamenti dopo la sosta per le nazionali i rossoneri si sono scoperti infatti senza portiere: Marco Sportiello è stato fermato da un infortunio e non potrà sostituire lo squalificato Mike Maignan nella gara contro i bianconeri.

Milan, l’infortunio del portiere Sportiello

Gli esami clinici a cui s’è sottoposto Sportiello hanno evidenziato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro: il dodicesimo dovrà stare fermo almeno dieci giorni, dopodiché lo staff medico del Milan effettuerà nuovi test per valutare l’evoluzione dell’infortunio. I tempi di recupero sono incerti, di sicuro Sportiello non potrà giocare la partita contro la Juventus in programma domenica sera.

Milan, il portiere 40enne Mirante contro la Juventus

Senza Maignan e Sportiello, dunque, la soluzione di Stefano Pioli è solo una: Antonio Mirante. Il 40enne avrà dunque l’occasione di disputato la sua seconda partita in tre stagioni con la maglia rossonera: arrivato nell’estate 2021, a oggi Mirante ha giocato un solo minuto in una gara ufficiale con il Milan, subentrando a Maignan nel finale della 3-1 al Verona nell’ultima giornata della scorsa serie A. Mirante non disputa una partita da titolare in campionato dal 18 aprile 2021, quando scese in campo contro la Roma in casa del Torino.

Milan, il 19enne Nava l’alternativa tra i pali a Mirante

L’alternativa a Mirante contro la Juventus è invece rappresentata da Lapo Nava, classe 2004, portiere delle giovanili del Milan che Stefano Pioli ha convocato per i match con Verona e Cagliari.