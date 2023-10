Milan, Chukwueze si ferma: la Nigeria fa un’altra vittima dopo Osimhen

L’attaccante ex Villarreal s’è infortunato durante l’allenamento della sua nazionale: è già rientrato in Italia, dagli esami medici è emersa una lesione del bicipite femorale

18-10-2023 17:49

La Nigeria fa un’altra vittima: dopo Victor Osimhen, centravanti del Napoli che ha abituato i suoi tifosi agli infortuni in nazionale, si ferma anche Samuel Chukwueze del Milan. L’attaccante rossonero è già rientrato in Italia, la diagnosi è di una lesione al bicipite femorale.

Milan, infortunio in nazionale per Chukwueze

Il Milan perde per almeno un mese Samuel Chukwueze. L’attaccante esterno prelevato in estate dal Villarreal ha rimediato un infortunio durante l’allenamento della Nigeria: un grosso problema per la squadra di Stefano Pioli che si prepara ad affrontare una settimana di fuoco dopo la sosta, con le partite contro Juventus, Psg e Napoli nel giro di 8 giorni.

Milan, Chukwueze fermo per almeno un mese

Chukwueze è rientrato in Italia e si è già sottoposto agli esami medici per una piena comprensione del problema rimediato in nazionale. La diagnosi dello staff sanitario del Milan è di una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra: molto probabilmente l’attaccante nigeriano dovrà stare fermo per oltre un mese.

Nigeria fatale: Chukwueze si ferma come Osimhen

La Nigeria fa dunque un’altra vittima dopo Victor Osimhen. Come Chukwueze anche il centravanti del Napoli si era infortunato durante un allenamento della sua nazionale. Identico anche il tipo di problema muscolare, una lesione al bicipite femorale della coscia destra che terrà fermo il capocannoniere dello scorso campionato per più di un mese.

Il prossimo Napoli-Milan, in programma domenica 29 ottobre al Diego Armando Maradona, perde dunque due possibili protagonisti, anche se l’assenza di Osimhen può essere valutata come più importante rispetto a quella del suo connazionale per il Milan: fino a oggi Chukwueze ha disputato da titolare solo 3 delle 10 partite stagionali dei rossoneri.