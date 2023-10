Napoli, Osimhen che guaio: brutto infortunio e nuove accuse dal cognato

A causa dell’infortunio in nazionale l’attaccante mancherà ancora una volta nella sfida contro i rossoneri, il nigeriano potrebbe star fermo un mese

16-10-2023 17:50

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Quando si avvicina la sfida con il Milan, i tifosi del Napoli già sanno che stanno per perdere Victor Osimhen. A causa dell’infortunio rimediato in nazionale, anche stavolta l’attaccante nigeriano rischia di saltare la sfida con i rossoneri, squadra contro cui ha giocato appena 3 volte nelle ultime 4 stagioni.

Napoli, Osimhen fermo 3-4 settimane

Si attendeva l’esito degli esami che oggi non hanno portato buone notizie. Questo il bollettino del club azzurro: “Dopo l’infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante azzurro ha iniziato le terapie all’SSCN Konami Training Center”. Tradotto: 3-4 settimane di stop. Niente Verona e ancora una volta niente Milan.

La partita col Milan sembra una vera e propria maledizione per Victor Osimhen. Da quando è divenuto un giocatore del Napoli, nell’estate del 2020, l’attaccante nigeriano ha giocato appena 3 partite contro i rossoneri, saltandone ben 5 per infortunio. Una disdetta per i tifosi azzurri e per Rudi Garcia che a causa dell’infortunio del suo bomber sarà costretto ad affidarsi a Giovanni Simeone o Giacomo Raspadori nella gara in programma il 29 ottobre al Maradona.

Napoli, il bilancio di Osimhen contro il Milan

Il bilancio delle 3 partite giocate da Osimhen contro il Milan è in completo equilibrio: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Il nigeriano ha segnato un solo gol ai rossoneri, ma inutile: suo l’1-1 nel ritorno dei quarti della scorsa Champions League, risultato che non impedì al Napoli di essere eliminato dai rossoneri, vittoriosi per 1-0 all’andata. Osimhen saltò quella partita che la squadra allora allenata da Luciano Spalletti disputò con il centrocampista Elmas nel ruolo di centravanti per il contemporaneo infortunio di Simeone e le condizioni precarie di Raspadori, gettato nella mischia nel secondo tempo nonostante fosse appena tornato da un periodo di stop dovuto a un problema fisico.

Napoli, Osimhen contro il Milan la scorsa stagione

Nella scorsa stagione Osimhen ha saltato entrambe le gare di campionato contro il Milan: sia quella dell’andata vinta per 2-1 dagli azzurri a San Siro, sia quella di ritorno, vinta per 4-0 dalla squadra di Pioli al Maradona. In entrambi i casi a fermare Osimhen era stato un problema muscolare.

Napoli, i precedenti di Osimhen col Milan

Nella stagione 2021/22, invece, Osimhen aveva saltato la gara di andata (vittoria per 1-0 del Napoli al Meazza) a causa della frattura dello zigomo rimediata nello scontro con Skriniar nel corso del match contro l’Inter. Novanta minuti nel match di ritorno, dal quale il Napoli uscì sconfitto per 1-0: anche allora Osimhen non fu fortunato e si vide negare un rigore piuttosto netto per un fallo di Tomori.

Nella sua prima stagione in Italia (2020/21), invece, Osimhen aveva saltato la partita interna contro il Milan (vittorioso per 3-1) a causa di un infortunio alla spalla rimediato anche allora in nazionale. Aveva invece partecipato alla vittoria ottenuta dal Napoli di Gattuso (1-0), subentrando nella ripresa a Dries Mertens.

Osimhen e i guai col cognato

A tutto questo si aggiunge un nuovo capitolo della telenovela col cognato e la sorella. Osita Oko, che nel 2019 sposò la sorella del bomber, parla a Tmw e rivela: “Osimhen mi deve più di 500.000 dollari. Fu il calciatore stesso a chiedermi di iniziare a lavorare per lui, di diventare il suo personal manager. Il 31 luglio 2020 è arrivato il trasferimento ufficiale dal Lille al Napoli. Non fui io a chiudere direttamente quest’operazione, ma dapprima ci lavorò il suo ex agente William D’Avila con la DW Sports Management. Il Signor D’Avila mi pagò una cifra superiore ai 500.000 dollari in qualità di commissione, soldi dei quali posso testimoniare l’incasso con documenti ufficiali. Osimhen mi ha richiesto in prestito quei soldi poco dopo. Siamo una famiglia, mia moglie è sua sorella, e non vedevo perché non darglieli. Peccato però che non me l’abbia mai più resi…”

Sull’arresto di sua moglie ha aggiunto:

“Osimhen adesso è molto ricco e ha quindi grande influenza sulla polizia locale. Ha mandato le forze dell’ordine a casa mia per prelevare mia moglie, che è ancora sotto custodia. Vi rendete conto? L’hanno accusata di aver ricattato il giocatore, ma la realtà è che lei non ha neanche il suo numero di telefono. Easter e Osimhen non si parlano da anni, lei gli ha solo detto attraverso i social media di restituire i soldi che deve a suo cognato. Ho paura per l’incolumità mia e della mia famiglia, chiedo solamente a Victor di rendermi ciò che mi deve“