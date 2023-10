Osimhen, la sorella arrestata in Nigeria: video choc e accuse del cognato. E si parla di problemi al tendine

Davvero un momentaccio per Victor Osimhen. Dalla Nigeria arrivano accuse pesanti nei confronti dell’attaccante del Napoli: a muoverle è il cognato, Osita Okolo, secondo cui il bomber sarebbe coinvolto in qualche modo nell’intricata vicenda giudiziaria che ha portato agli arresti di sua moglie e dei figli. Moglie che, appunto, è la sorella di Osimhen. Non è tutto. Le ultime indiscrezioni sull’infortunio durante l’amichevole con l’Arabia Saudita parlano addiritura di problemi al tendine.

Andiamo con ordine. Nelle ultime ore è diventato virale un video diffuso su X/Twitter da Osita Okolo, ex membro dell’entourage di Osimhen, che raffigura una donna portata a forza all’interno di un’autovettura. Le immagini non sono chiarissime, mentre abbastanza eloquente è il testo del messaggio:

Osimhen ko durante Arabia Saudita-Nigeria, Napoli in ansia: cosa filtra dal club azzurro

“Il Dipartimento dei Servizi di Stato è diventato disonesto. Victor Osimhen ha mandato le forze dell’ordine ad arrestare con la forza sua sorella (mia moglie) per una questione che è ancora in tribunale e che riguarda me e lui”.

@OfficialDSSNG has gone rogue. Victor Osimhen sends dsssng to forcefully abduct his sister (my wife) over a matter that is still in court bw myself and him. @MobilePunch @AishaYesufu @ruffydfire @DavidHundeyin @nff @sscnapoli @PoliceNG @TheNationNews @lindaikeji @GaryLineker pic.twitter.com/ZOBa9ZfXUx