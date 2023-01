Milan, spunta anche Sergio Rico per la porta

02-01-2023 23:37

Continuano le indiscrezioni sui portieri in casa Milan: dopo l’accordo con Devis Vasquez, che è soprattutto un colpo in prospettiva futura, il club rossonero sarebbe entrato in contatto con il terzo portiere del Psg Sergio Rico, attualmente chiuso da Donnarumma e Navas nei campioni di Francia.

Secondo quanto riporta Sky, Maldini vorrebbe proporre a Rico un prestito fino al termine della stagione, quando lo spagnolo tornerebbe a Parigi per ricoprire il ruolo di vice Donnarumma (Navas lascerà a fine anno).