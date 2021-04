Milan, Stefano Pioli si sbilancia e parla del suo futuro

Non è un momento semplicissimo per il Milan, reduce dalle sconfitte contro il Sassuolo e contro il Benevento. Domani sera i rossoneri tornano, intanto, a San Siro per sfidare, alle 20.45, il Benevento di Simone Inzaghi che deve portare a casa punti per allontanare la retrocessione.

Stefano Pioli ha così parlato del match nella consueta conferenza stampa.

“Si discute tanto. Abbiamo fatto un grandissimo girone di andata, mentre nel ritorno stiamo facendo meno bene. Dobbiamo essere più compatti e determinati, subiamo qualche gol di troppo e non concretizziamo più di tanto quanto creiamo”.

A disposizione ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic: “Sappiamo tutti quanto sia importante per noi sia dal punto di vista tecnico che della personalità. Siamo contenti che sia tornato a disposizione”.

Sul momento no, poi Pioli, ha le idee chiare: “Per me tre cose sono importanti. Bisogna avere qualità di gioco, spirito di gruppo e mettere in campo un grande cuore. Se veniamo meno in queste tre cose diventa più difficile ottenere certi risultati. La parola chiave in questo momento è energia. Dobbiamo avere una grande energia dentro. Le ultime due sconfitte ci hanno fatto male, ma dobbiamo credere in noi e nelle nostre qualità. Dobbiamo controllare meglio le partite. Io sto allenando un gruppo intelligente. Domani farà il mio solito discorso motivazionale, ma tutti i ragazzi sanno bene cosa ci stiamo giocando”.

Infine si lascia andare anche a un commento sul futuro e sui rinnovi dei giocatori: “Io ho sempre avuto il sostegno del club e della proprietà. Sono in un grande club e quindi le aspettative sono alte. Ora pensiamo alle ultime partite, poi faremo tutte le valutazioni. Io sono convinto di quello che sto facendo e del mio lavoro. Vado avanti per la mia strada – e poi – Non ho visto poca concentrazione. Ci sta essere tesi in questa fase del campionato, ma siamo concentrati sul campo. Nessuno pensa al futuro, le voci che circolano fuori non sono arrivate qui. Il nostro futuro è domani, non più avanti”.

OMNISPORT | 30-04-2021 16:13