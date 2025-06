Italia-Moldova: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Italia-Moldova: tutto sulla sfida per le Qualificazioni Mondiali 2026. Le probabili formazioni, dove vedere la sfida in tv, l’arbitro della gara

L’Italia chiamò. Gli Azzurri inseguiranno il riscatto immediato dopo il pesante scivolone, all’esordio contro la Norvegia (0-3), nel Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. La Nazionale italiana torna in campo per affrontare la Moldavia in un match che si prospetta cruciale per rilanciare la corsa verso la fase finale. Di seguito, tutte le informazioni utili sulla partita: data, orario, probabili formazioni, statistiche, diretta TV e streaming.

Italia-Moldova, dove vederla in tv

Il match sarà visibile in chiaro su Rai 1. Gli appassionati potranno seguire la gara anche in streaming gratuito su Rai Play. Per chi preferisce seguire l’incontro in forma testuale, Virgilio Sport offrirà una diretta scritta, pagelle, highlights e approfondimenti post-partita.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Quando e dove si gioca Italia-Moldova

La partita si disputerà lunedì 9 giugno 2025, con fischio d’inizio fissato per le ore 20:45. Il teatro della sfida sarà il Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia. Si tratta della quarta giornata del gruppo I, in un girone in cui l’Italia non può più permettersi passi falsi.

Italia-Moldova, i precedenti e come arrivano le due squadre

La Nazionale italiana arriva da una netta sconfitta contro la Norvegia e ha urgente bisogno di punti per non perdere contatto con la vetta. La Moldavia, dal canto suo, è ultima nel girone, reduce da due sconfitte: 0-5 proprio con la Norvegia e 2-3 contro l’Estonia.

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta in un’amichevole nel 2020, vinta 6-0 dagli Azzurri a Firenze, con doppietta di El Shaarawy. Nei quattro precedenti ufficiali, l’Italia ha sempre vinto.

Italia-Moldova, le probabili formazioni

Italia (3-5-1-1) – Allenatore: Luciano Spalletti

L’Italia si prepara alla rivoluzione anche se confermerà il sistema di gioco della precedente gara contro la Norvegia.

Donnarumma in porta; difesa a tre con Di Lorenzo, Coppola e Bastoni. A centrocampo Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali e Dimarco. Alle spalle dell’unica punta Lucca ci sarà Orsolini che agirà da trequartista.

Moldova (4-2-3-1) – Allenatore: Serghei Clescenco

Tra i pali Kozhukhar; difesa a quattro con Reabciuk, Baboglo, Craciun e Dumbravanu. In mediana Rata e Motpan; sulla trequarti Bodisteanu, Caimacov e Postolachi, a supporto dell’attaccante Nicolaescu.

Italia-Moldova, l’arbitro della gara

Sarà una terna svizzera a dirigere la gara Italia-Moldova. L’arbitro principale sarà Urs Schnyder, affiancato dagli assistenti Marco Zürcher e Benjamin Zürcher. Il quarto ufficiale sarà Luca Cibelli, mentre al VAR ci sarà Lionel Tschudi, con Sven Wolfensberger come AVAR.