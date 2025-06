Spagna-Italia U.21, orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Terzo e ultimo impegno della fase a gironi per i ragazzi di Nunziata: gli Azzurrini sfideranno i pari età della Spagna, tra le favorite al successo

L’Italia U21 ha centrato il primo obiettivo, conquistando l’accesso ai quarti di finale degli Europei di categoria. Gli Azzurrini si sono garantiti la qualificazione superando la Romania all’esordio, grazie al gol di Baldanzi, e poi la Slovacchia, piegata da una rete di Casadei. L’ultima sfida della fase a gironi li vedrà opposti ai pari età della Spagna, tra le principali candidate al successo finale. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno nel girone A: in palio c’è il primo posto, che significherebbe affrontare ai quarti la seconda classificata del Gruppo B ma gli iberici hanno due risultati su tre per miglior differenza reti, azzurrini costretti a vincere per centrare la prima posizione.

Europei U21, dove vedere Spagna-Italia in diretta tv e streaming

La sfida tra Spagna e Italia, valida per la terza giornata del gruppo A degli Europei U21, andrà in scena domani, martedì 17 giugno, con calcio d’inizio alle 21. Il teatro della sfida sarà la City Arena – Štadión Antona Malatinského di Trnava. La gara sarà visibile in chiaro su Rai 2. Gli appassionati potranno seguire il match in streaming su Rai Play, la cui piattaforma è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet.

Europei U21, le probabili formazioni di Spagna-Italia

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Iturbe; Pubill, Mosquera, Tarrega, Bueno; Guerra, Turrientes; Sanchez, Torre, Lopez; Joseph. Ct. Denia.

Spagna che si affida tra i pali a Iturbe. La linea difensiva a quattro è composta da Pubill a destra, Bueno sull’out mancino, con Mosquera e Tarrega a presidiare il centro della retroguardia. In mediana spazio al dinamismo di Guerra e Turrientes, chiamati a dettare i tempi della manovra e a garantire equilibrio. Sulla trequarti agiscono Sanchez, Torre e Lopez, incaricati di supportare Joseph, punto di riferimento offensivo.

ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Casadei, Koleosho; Gnonto. Ct. Nunziata.

Nunziata conferma Desplanches in porta. Difesa a quattro con Zanotti e Ruggeri sulle corsie laterali, mentre Coppola e Pirola formano la coppia centrale. A centrocampo spazio a Fabbian, Prati e Ndour, con il compito di schermare la difesa e sostenere la fase di costruzione. Alle spalle dell’unica punta Gnonto, agiscono Casadei e Koleosho, incaricati di creare occasioni e sfruttare gli spazi tra le linee.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Spagna e Italia sarà l’arbitro scozzese Nicholas Walsh, coadiuvato dai connazionali Daniel McFarlane e Calum Spence. Il quarto uomo sarà il georgiano Goga Kikacheishvili. Al VAR lo scozzese Andrew Dallas insieme al belga Jan Boterberg.