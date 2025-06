Italia U.21, Desplanches eroe di giornata, ma è sotto accusa per bestemmia: cosa è successo

Il talento dell'U.21 aspettava il suo momento: protagonista agli Europei dopo l'anno ibridi al Palermo ma le bestemmie colte in tv fanno discutere

Sotto gli occhi attenti di Gigi Buffon, l’Italia Under 21 si salva grazie a Desplanches e vince per 1-0 sulla Slovacchia agli Europei di categoria. Il portiere del Palermo, infatti, nel finale è stato autore di una parata spettacolare che è valsa i tre punti, tanto quanto il gol di Casadei. Già decisivo nella gara d’esordio del torneo con un rigore parato, Sebastiano Desplanches è risultato nuovamente determinante nei minuti finali: con un grande intervento d’istinto, ha respinto una deviazione ravvicinata di un compagno, su una palla inattiva, che rischiava di trasformarsi in autogol. Ma, a far discutere sono le due bestemmie riprese dalle telecamere in tempo reale.

Chi è Desplanches: protagonista in Nazionale, panchina in Serie B

Sebastiano Desplanches, classe 2003, è il portiere titolare della Nazionale Under 21, ma al Palermo fa panchina. Nonostante abbia brillato al Mondiale Under 20, dove è stato eletto miglior portiere del torneo, in Serie B ha vissuto un’annata da spettatore.

Palermo, una stagione da riserva dietro ad Audero

Arrivato in Sicilia con buone aspettative, Desplanches ha trovato spazio solo nella prima parte della stagione. L’ingaggio di Emil Audero ha cambiato tutto: il club ha preferito affidarsi all’ex Sampdoria nella corsa verso la Serie A, lasciando il giovane portiere in panchina per mesi. Un’esclusione pesante, nonostante il suo potenziale.

Un passato tra Inter, Milan e il Nord, poi il salto al Sud

Cresciuto nei settori giovanili di Inter e Milan, Desplanches ha maturato esperienza tra i pali con Vicenza e Trento, prima di trasferirsi a Palermo. Con i rosanero ha firmato un contratto fino al 2028, con uno stipendio stimato attorno ai 600 mila euro annui.

Parata decisiva agli Europei e leadership tra i pali

Contro la Romania, il portiere azzurro Desplanches ha dimostrato maturità e freddezza, restando immobile fino all’ultimo e intuendo il tiro su rigore di Munteanu, attaccante reduce da 23 gol stagionali con il Cluj. La parata, arrivata al momento giusto, ha confermato le sue doti di riflessi, lettura del gioco e presenza scenica.

“Sono felice per il rigore parato, ma guardiamo già alla prossima sfida con la Slovacchia”, ha dichiarato con lucidità dopo la partita.

I tifosi criticano Desplanches per le bestemmie

Non mancano le critiche e le ironie sul web per le bestemmie di Desplanches in Slovacchia-Italia Under 21. In tv si è visto chiaramente il labiale: dopo l’intervento prodigioso ha bestemmiato due volte. Fioccano le reazioni: “Parata miracolosa di Desplanches, che poi si rivolge ai compagni di squadra rabbioso sparando l’ennesimo bestemmione. È proprio l’erede di Buffon. E comunque merita la squalifica.”

E ancora c’è chi scrive: “Torriani, nava, despalnches e poi anche il francesino, penso proprio che il Milan possa accettare i 20mln x maignan. Comunque inaccettabili le bestemmie riprese per giunta in diretta!”

Ed infine: “Se di questi tre più Plizzari avessimo tenuto gli ultimi due senza svenderli in B e in C sarebbe stato meglio. Dite intanto a Desplanches di levarsi questo vizio che rischia già la squalifica”.