Milan-Stella Rossa 1-1: rossoneri agli ottavi

Il Milan centra la qualificazione agli ottavi di Europa League ma esce con tanti punti interrogativi dalla sfida con la Stella Rossa. Finisce 1-1 a San Siro, risultato che permette alla squadra di Pioli di avanzare nella competizione dopo il 2-2 dell’andata.

Gara che sembra subito mettersi in discesa per il Milan: è il 9’ e Gil Manzano, dopo una on-field review, indica il dischetto per il fallo di mano di Gobeljic sulla conclusione di Krunic. Dagli undici metri glaciale Kessié, che spiazza Borjan e dedica il goal alla memoria di Willy Braciano Ta Bi, giovane ivoriano ex Atalanta, scomparso in settimana a causa di un tumore al fegato.

Ma la prospettiva di una serata tranquilla è solo un’illusione, perché la Stella Rossa reagisce con veemenza e si impossessa della metà campo rossonera. E la difesa del Milan trema: al 19’ il goal di Kanga viene annullato per un precedente tocco col braccio di Pankov; tre minuti dopo Ben Nabouhane scheggia l’incrocio dei pali con una punizione magistrale.

E’ il preludio all’1-1, firmato dallo stesso Ben Nabouhane al 25’: Romagnoli lascia troppo spazio al calciatore comoriano che supera Donnarumma con un gran diagonale di sinistro. L’unico squillo di marca rossonera arriva al 37’, con il traversone basso di Calabria per Dalot, che da ottima posizione centra Borjan.

Al rientro dagli spogliatoi Pioli manda in campo Ibrahimovic e Rebic al posto di Leao e Krunic e metà ripresa inserisce anche Hernandez e Saelemaekers, per cercare di dare nuova linfa a un Milan spento, lento e prevedibile. A far la partita è sempre la squadra di Stankovic che al 68’ sfiora il raddoppio: Donnarumma salva i suoi con un riflesso miracoloso sul tocco sotto misura di Sanogo e sulla respinta Gobeljic calcia alle stelle da ottima posizione. Due minuti dopo è lo stesso Gobeljic a guadagnarsi il secondo giallo per un brutto intervento su Calhanoglu.

L’aggressività dei serbi resta alta ma il Diavolo nonostante la superiorità numerica non riesce ad abbassare i ritmi e a gestire il possesso palla. Il triplice fischio di Gil Manzano – che nega alla Stella Rossa la possibilità di calciare l’ultimo corner – regala un sospiro di sollievo per il Milan, che torna agli ottavi di Europa League dopo tre anni.

IL TABELLINO

MILAN-STELLA ROSSA 1-1

Marcatori: 9’ Kessié (rig.), 25’ Ben Nabouhane

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (66’ Hernandez), Tomori, Romagnoli, Dalot; Meité, Kessié; Castillejo (66’ Saelemaekers), Krunic (46’ Rebic), Calhanoglu; Leao (46’ Ibrahimovic). All. Pioli

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Degenek, Gobeljic; Sanogo, Srnic (46’ Petrovic); Ben Nabouhane (69’ Falco), Kanga (69’ Katai), Ivanic (84’ Nikolic); Falcinelli (72’ Pavkov). All. Stankovic

Arbitro: Gil Manzano

Ammoniti: Srnic, Ibrahimovic

Espulso: 70’ Gobeljic

OMNISPORT | 25-02-2021 23:15