Milan, summit per Ibrahimovic: le speranze e la strategia rossonera

Il Milan continua a studiare una strategia per confermare in squadra Zlatan Ibrahimovic, ancora tutt’altro che certo di continuare a vestire la maglia rossonera anche se l’operazione sembra ben più semplice rispetto anche solo a qualche ore fa fa. La sensazione, però, è che prima di gettarsi su altre piste i dirigenti rossoneri siano intenzionati a fare tutto il possibile per confermare il fuoriclasse svedese.

‘SportMediaset’ riferisce infatti che lunedì è avvenuto un meeting a Milanello tra il tecnico Stefano Pioli e la dirigenza, rappresentata da Paolo Maldini e Frederic Massara. Lo scopo: definire le strategie di mercato. Che inevitabilmente non possono prescindere dalla conferma o meno di Ibrahimovic.

Secondo la fonte, però, le novità delle ultime ore sono positive per chi spera di vedere l’esperto e talentuoso centravanti continuare a giocare per il Diavolo. Si parla infatti di un accordo ancora non trovato, ma di parti più vicine rispetto al recente passato.

Addirittura ‘SportMediaset’ parla di un Milan che al momento non ha realmente messo in campo un effettivo “piano B” in caso di partenza di Ibrahimovic, nonostante in queste ore circolino i nomi di Luka Jovic e Angel Correa. Soluzioni che peraltro potrebbero indurre Pioli a un cambio di modulo.

Ecco perché almeno per ora il Milan sta concentrando le sue attenzioni (in particolare quelle riservate al reparto avanzato) più sull’operazione Ibrahimovic che su altre trattative.

Gli altri fronti caldi sono, per esempio, quello che porta al Chelsea e a Tiemoué Bakayoko. Altra pista che sembra pronta a sbloccarsi per un ulteriore ritorno rossonero.

Come quello di Ibrahimovic, con quel milione che continua a ballare: il Milan ne propone 6, Mino Raiola ne pretende 7.

“Non è questione di soldi ma di stile”, ha detto. Ma a ballare è anche un bel pezzo del Milan che sarà.

OMNISPORT | 24-08-2020 21:15