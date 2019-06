Milan, tanti nomi per il nuovo ds

Il nuovo Milan sta prendendo forma. Dopo l'investitura di Maldini, è caccia aperta al nuovo direttore sportivo. Tanti i nomi in gioco per entrare a far parte del nuovo progetto rossonero e affiancare Maldini nella ricostruzione del Diavolo.

Piacerebbe molto Tare, attualmente sotto contratto con la Lazio. Attenzione anche a Boban (impegnato con la Fifa), molto stimato dall'ambiente rossonero. Ci sarebbe anche la suggestione Rui Costa che tanto sta facendo bene al Benfica.

SPORTAL.IT | 05-06-2019 08:31