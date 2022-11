Milan, Tatarusanu operato agli occhi: sarà più reattivo

16-11-2022 08:31

Si chiama “Femtolasik custom Psp” ed è una tecnica studiata proprio per gli sportivi professionisti permettendo loro, tramite interventi lampo, di rimediare ad un difetto di vista. L’ultimo ad usufruirne tramite il dottor Appiotti è stato Ciprian Tatarusanu.

“Il portiere del Milan un anno fa aveva scoperto un problema di astigmatismo che lo portava a strizzare gli occhi per vedere le immagini in maniera più nitida, d’ora in avanti, invece, non solo non avrà più questo tipo di reazione ma usufruirà di una nuova percezione, molto più veloce, che permetterà una risposta occhio/mano migliore e che ridurrà l’incidenza degli infortuni grazie a risposte muscolari più rapide” ha commentato lo stesso dottore. L’operazione, inoltre, non prevede alcun tipo di riabilitazione: Tatarusanu potrà godersi la vacanza alle Maldive con la famiglia e al suo rientro sarà di nuovo a disposizione di mister Pioli.