Milan, Theo Hernandez salta l'Udinese: gioca Ballo Touré

Forfait dell'ultima ora per Stefano Pioli che perde il francese per un attacco influenzale: i medici ne hanno sconsigliato l'utilizzo

18-03-2023 10:53

Il Milan perde una delle sue frecce in vista della trasferta di questa sera contro l’Udinese. Marca visita Theo Hernandez, colpito da un attacco influenzale. Secondo Sky, lo staff medico avrebbe quindi sconsigliato vivamente a Stefano Pioli di convocare l’esterno francese. Al posto di Theo, con tutta probabilità, i rossoneri utilizzeranno Fodè Ballo-Tourè dal primo minuto. Nel Milan manca anche lo squalificato Olivier Giroud, al suo posto ci sarà spazio dal primo minuto – dopo più di un anno – per Zlatan Ibrahimovic. Non dovrebbero esserci altre sorprese di formazione.